Empresa gaúcha cria app de caronas entre prefeituras para reduzir gastos com viagens

Um aplicativo criado para organizar caronas entre carros de prefeituras espera reduzir o número de viagens dos veículos das Secretarias Municipais de Saúde em até 8%.

A iniciativa é da empresa Servpref, com sede em Passo Fundo, que identificou a prática recorrente, mas ainda informal, entre municípios que viajam a polos regionais para consultas, exames e procedimentos médicos, mas buscam formas de economizar nos custos de transporte e gasolina.

Leia Mais Trecho da Transbrasiliana entre Passo Fundo e Erechim entra na lista de prioridades da bancada gaúcha para 2026

O foco nos veículos da saúde tem motivo: segundo dados da Famurs, em média, nove carros de prefeituras de cada município do RS saem de suas cidades todos os dias para levar pacientes a serviços de referência em busca de atendimentos. Considerando os 497 municípios gaúchos, isso representa mais de 4,4 mil veículos em circulação com essa finalidade todos os dias.

A plataforma começou a funcionar em outubro. A ideia é que, ali, as prefeituras incluam suas demandas de carona e recebam as respostas de outras que vão para o mesmo destino.

A medida é resultado de um consórcio entre os mais de 300 municípios atendidos pela empresa no RS e busca ampliar o controle dos gestores sobre essas caronas.

— Municípios como Barracão, Espumoso e Palmeira das Missões, por exemplo, fazem uma média de 200 viagens por mês, transportando mais de 1,1 mil pacientes. A expectativa é que, em um ano, o aplicativo ajude a reduzir em 8% o número dessas viagens, promovendo mais eficiência na gestão e otimizando os recursos públicos municipais — disse Rosani Lorencetti, diretora da empresa.

Leia Mais Por que o norte gaúcho é região estratégica da Ambev para a fabricação de cerveja

Expansão

A companhia surgiu em 2010, quando Rosani buscava uma casa de acolhimento em Passo Fundo para acompanhar um familiar em tratamento oncológico. Ela viu na dificuldade uma oportunidade de negócio: abriu uma empresa que oferece casas de acolhimento 24 horas aos familiares de pacientes, além de apoio na documentação e treinamentos para equipes de saúde.

Só no RS, a empresa tem convênio com mais de 300 municípios, mas também há atendimento em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul — o próximo passo deve ser a entrada em São Paulo. A companhia atende uma média de 6 mil pessoas por mês, tem mais de 60 funcionários e registrou patente do modelo de negócio.