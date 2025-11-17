Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Corsan faz força-tarefa em busca de empresas para cumprir metas de água e esgoto no norte gaúcho

Passo Fundo é a primeira cidade do RS a receber evento. CNPJs devem trabalhar para avançar número de redes previstas no Marco Legal de Saneamento até 2033

