Corsan faz força-tarefa em busca de empresas para cumprir metas de água e esgoto no norte gaúcho

A Corsan/Aegea contrata empresas para cumprir o Marco Legal de Saneamento, que tem como meta alcançar 99% de atendimento com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto nos municípios brasileiros até 2033. O processo começará no norte gaúcho, mais precisamente em Passo Fundo, no dia 4 de dezembro, e poderá ser replicado em outras regiões do Rio Grande do Sul e Brasil.
A ideia é contratar CNPJs que atuem na área ou estejam dispostos a se capacitar para obras que vão desde a abertura de valas até a instalação de tubulações. No primeiro evento, representantes de empresas e prefeituras vizinhas vêm à cidade para conhecer os detalhes da ação e mapear companhias com potencial para integrar o programa.
Podem participar pequenas a grandes empresas, experientes ou não no setor de saneamento — mesmo aquelas que nunca fizeram esse tipo de serviço podem se habilitar para atuar pela primeira vez.
A Corsan já listou cerca de 70 CNPJs interessados na contratação, mas a demanda é alta: só na região do Planalto, são 3,5 mil quilômetros de redes coletoras para atender a 350 mil residências — um investimento estimado em R$ 4 bilhões.
Passo Fundo foi escolhido para ser o primeiro município a sediar a força-tarefa pelo fato de a regional da Corsan ter concentração maior de obras de saneamento aqui — hoje são 14 frentes de trabalho simultâneas, segundo a empresa privatizada em 2023.
Como é o tratamento de esgoto no norte gaúcho
A maioria dos municípios do norte gaúcho não tem qualquer coleta e tratamento das redes de esgoto. A estrutura mais robusta é a de Passo Fundo, onde 53% das residências têm esse atendimento. Depois vem Carazinho, com 22%.
Em oito anos, todas as cidades brasileiras devem ter cobertura de 90%.
Quanto cada município deve receber de investimento da Corsan nas obras de saneamento:
- Passo Fundo: R$ 485 milhões em obras entre manutenção de rede de água e ampliação da rede de esgoto
- Carazinho: R$ 122 milhões
- Soledade: R$ 111 milhões
- Marau: R$ 107 milhões
- Frederico Westphalen: R$ 106 milhões
- Tapejara: R$ 84 milhões
- Rio Grande do Sul: R$ 15 bilhões.
