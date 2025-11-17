Corsan faz força-tarefa em busca de empresas para cumprir metas de água e esgoto no norte gaúcho

Só Passo Fundo deve receber R$ 485 milhões em obras entre manutenção de rede de água e ampliação da rede de esgoto. No RS, investimento será de R$ 15 bilhões. Corsan/Aegea / Divulgação

A Corsan/Aegea contrata empresas para cumprir o Marco Legal de Saneamento, que tem como meta alcançar 99% de atendimento com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto nos municípios brasileiros até 2033. O processo começará no norte gaúcho, mais precisamente em Passo Fundo, no dia 4 de dezembro, e poderá ser replicado em outras regiões do Rio Grande do Sul e Brasil.

A ideia é contratar CNPJs que atuem na área ou estejam dispostos a se capacitar para obras que vão desde a abertura de valas até a instalação de tubulações. No primeiro evento, representantes de empresas e prefeituras vizinhas vêm à cidade para conhecer os detalhes da ação e mapear companhias com potencial para integrar o programa.

Podem participar pequenas a grandes empresas, experientes ou não no setor de saneamento — mesmo aquelas que nunca fizeram esse tipo de serviço podem se habilitar para atuar pela primeira vez.

A Corsan já listou cerca de 70 CNPJs interessados na contratação, mas a demanda é alta: só na região do Planalto, são 3,5 mil quilômetros de redes coletoras para atender a 350 mil residências — um investimento estimado em R$ 4 bilhões.

Passo Fundo foi escolhido para ser o primeiro município a sediar a força-tarefa pelo fato de a regional da Corsan ter concentração maior de obras de saneamento aqui — hoje são 14 frentes de trabalho simultâneas, segundo a empresa privatizada em 2023.

Como é o tratamento de esgoto no norte gaúcho

A maioria dos municípios do norte gaúcho não tem qualquer coleta e tratamento das redes de esgoto. A estrutura mais robusta é a de Passo Fundo, onde 53% das residências têm esse atendimento. Depois vem Carazinho, com 22%.

Em oito anos, todas as cidades brasileiras devem ter cobertura de 90%.

Quanto cada município deve receber de investimento da Corsan nas obras de saneamento:

Passo Fundo : R$ 485 milhões em obras entre manutenção de rede de água e ampliação da rede de esgoto

: R$ 485 milhões em obras entre manutenção de rede de água e ampliação da rede de esgoto Carazinho : R$ 122 milhões

: R$ 122 milhões Soledade : R$ 111 milhões

: R$ 111 milhões Marau : R$ 107 milhões

: R$ 107 milhões Frederico Westphalen : R$ 106 milhões

: R$ 106 milhões Tapejara : R$ 84 milhões

: R$ 84 milhões Rio Grande do Sul: R$ 15 bilhões.