Comunidade faz doação milionária para novo prédio de hospital no norte do RS 

Uma campanha para construir o novo prédio do Hospital Santo Antônio, instituição de saúde filantrópica de Tapejara, no norte gaúcho, recebeu investimento milionário antes mesmo de seu lançamento. Os recursos, estimados em R$ 6,1 milhões, vêm de doações de famílias e empresas da cidade.
O valor representa 65% da meta de R$ 9,5 milhões definida pelo movimento "Juntos para Salvar Mais Vidas", que vai apresentar o projeto de expansão da estrutura nesta quarta-feira (26). A ação prevê a construção de seis novos andares do hospital, com investimento estimado em R$ 40 milhões (saiba o que contempla abaixo).
A ideia é que cada andar e unidade leve o nome dos doadores — uma forma de "agradecimento" à benfeitoria. Além disso, cada espaço tem valores mínimos de doação diferentes: no caso dos andares, o investimento é de R$ 1 milhão, enquanto salas e consultórios do pronto-atendimento, por exemplo, saem por R$ 30 mil.
— Temos praticamente quatro andares já "fechados" com essas doações. Ficamos felizes porque a comunidade respondeu muito bem antes mesmo do lançamento — disse o vice-presidente do HSA e coordenador do projeto de captação, Altemir Abido.
Os recursos serão destinados ao longo de 36 meses, até 2028. Além da meta de R$ 9,5 milhões destinada a doações da comunidade, o hospital terá cerca de R$ 15 milhões do governo do RS e R$ 18 milhões em equipamentos do governo federal.
O projeto é importante porque o hospital atende à população de 20 municípios do extremo norte do RS. Com a nova estrutura, pacientes com câncer ou com insuficiência renal, por exemplo, poderão fazer o tratamento em Tapejara em vez de viajar para outros polos de saúde, como Passo Fundo e Erechim.
A ideia é que os dois primeiros andares, onde funcionarão o novo pronto-atendimento e unidade de ressonância magnética, comecem a funcionar já no fim de 2027.
O que o investimento contempla
- UTI Adulto com 10 leitos
- Centro de Nefrologia com unidade de hemodiálise
- Centro de Oncologia com quimioterapia
- Serviço de Ressonância Magnética
- Novo Centro Cirúrgico
- UTI Geral Adulto com 10 leitos
- Novo Pronto Atendimento
- 36 novos leitos distribuídos em três andares.
