Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

R$ 6,1 milhões
Comunidade faz doação milionária para novo prédio de hospital no norte do RS 

Investimento cobre 65% da meta e viabiliza projeto que prevê UTI, oncologia e hemodiálise. Valor foi destinado antes mesmo do lançamento oficial da iniciativa para construir estrutura de seis andares em Tapejara

