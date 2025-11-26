Comunidade faz doação milionária para novo prédio de hospital no norte do RS 

Novo prédio de seis andares terá 36 leitos distribuídos em três andares e novo serviço oncológico e ressonância magnética pelo SUS. HSA / Divulgação

Uma campanha para construir o novo prédio do Hospital Santo Antônio, instituição de saúde filantrópica de Tapejara, no norte gaúcho, recebeu investimento milionário antes mesmo de seu lançamento. Os recursos, estimados em R$ 6,1 milhões, vêm de doações de famílias e empresas da cidade.

O valor representa 65% da meta de R$ 9,5 milhões definida pelo movimento "Juntos para Salvar Mais Vidas", que vai apresentar o projeto de expansão da estrutura nesta quarta-feira (26). A ação prevê a construção de seis novos andares do hospital, com investimento estimado em R$ 40 milhões (saiba o que contempla abaixo).

A ideia é que cada andar e unidade leve o nome dos doadores — uma forma de "agradecimento" à benfeitoria. Além disso, cada espaço tem valores mínimos de doação diferentes: no caso dos andares, o investimento é de R$ 1 milhão, enquanto salas e consultórios do pronto-atendimento, por exemplo, saem por R$ 30 mil.

— Temos praticamente quatro andares já "fechados" com essas doações. Ficamos felizes porque a comunidade respondeu muito bem antes mesmo do lançamento — disse o vice-presidente do HSA e coordenador do projeto de captação, Altemir Abido.

Expectativa é que os dois primeiros andares fiquem prontos até o fim de 2027. HSA / Divulgação

Os recursos serão destinados ao longo de 36 meses, até 2028. Além da meta de R$ 9,5 milhões destinada a doações da comunidade, o hospital terá cerca de R$ 15 milhões do governo do RS e R$ 18 milhões em equipamentos do governo federal.

O projeto é importante porque o hospital atende à população de 20 municípios do extremo norte do RS. Com a nova estrutura, pacientes com câncer ou com insuficiência renal, por exemplo, poderão fazer o tratamento em Tapejara em vez de viajar para outros polos de saúde, como Passo Fundo e Erechim.

A ideia é que os dois primeiros andares, onde funcionarão o novo pronto-atendimento e unidade de ressonância magnética, comecem a funcionar já no fim de 2027.

O que o investimento contempla

UTI Adulto com 10 leitos

Centro de Nefrologia com unidade de hemodiálise

Centro de Oncologia com quimioterapia

Serviço de Ressonância Magnética

Novo Centro Cirúrgico

UTI Geral Adulto com 10 leitos

Novo Pronto Atendimento

36 novos leitos distribuídos em três andares.