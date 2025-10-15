Startup gaúcha criada para gerenciar clubes de futebol recebe investimento internacional de R$ 60 milhões

Plataforma oferece a gestão de sócios, bilhetagem digital com leitura facial, controle de acesso, inteligência de dados e relacionamento com torcedores, entre outros. Gamdsports / Divulgação

Com sede em Erechim, no norte gaúcho, a startup GamdSports recebeu investimento de R$ 60 milhões para ampliar a plataforma tecnológica criada para ajudar clubes de futebol a gerenciar seus negócios.

O investidor é um fundo privado especializado em tecnologia esportiva, que anunciou o aporte a partir de 2026. Com o recurso, a plataforma deve expandir a operação no Brasil e no exterior, com foco em clubes de futebol de pequeno, médio e grande porte.

Na prática, o serviço oferece, em um único espaço, a gestão de sócios, bilhetagem digital com leitura facial, controle de acesso, inteligência de dados e relacionamento com torcedores. A tecnologia permite o acompanhamento do comportamento de quem vai aos estádios, como frequência aos jogos, consumo e engajamento com o clube — dados estratégicos para a gestão esportiva.

O sistema foi desenvolvido em 2022, em Erechim, pelo empresário Vanderlei Carminatti. Em 2023, entrou no mercado e iniciou sua validação em clubes parceiros. O investimento do fundo veio neste ano, ao identificar o potencial de gestão dos times em diferentes níveis.

— Sou diretor do Ypiranga há 12 anos e, no início, busquei muitas soluções no mercado, mas não encontrava uma plataforma integrada que fizesse desde a gestão financeira até operacional. Foi sentindo a dor do dia a dia que entendi quais as principais demandas e criar um ecossistema que contempla todo o funcionamento do clube, desde a gestão de sócios, o comportamento de consumo dos torcedores e venda de tickets, por exemplo — explicou Carminatti.

A plataforma já funciona em clubes como Ypiranga, Chapecoense, Atlântico Futsal e Uberlândia (MG). É destinada a clubes de todas as categorias (séries A, B ou C) e modalidades esportivas. A partir do investimento, a ideia é expandir para outros clubes do Brasil e do exterior.