Por que o norte gaúcho é região estratégica da Ambev para a fabricação de cerveja

Quase um terço da cevada produzida no país é cultivada nos campos de Passo Fundo e região.

Uma parte importante da cerveja produzida pela Ambev no Brasil começa no norte gaúcho: quase um terço da cevada produzida no país é cultivada nos campos de Passo Fundo e região. Daqui saem, em média, 100 mil toneladas de cevada por ano — uma fatia das 350 mil toneladas do grão produzidas no Brasil todos os anos, em sua maioria no Paraná.

O volume de agricultores do norte gaúcho também chama a atenção: dos cerca de 2 mil produtores de cevada para a Ambev de toda a América Latina, 300 vivem nessa região do Rio Grande do Sul — ou seja, 15%.

Os números têm como base uma régua estabelecida desde a instalação da Maltaria da Ambev em Passo Fundo, em 2012. De lá para cá, a indústria localizada no distrito industrial transforma a cevada em malte, um dos ingredientes da cerveja, e vende a matéria-prima às fábricas cervejeiras de todo o país.

O espaço, classificado como "estratégico" pela Ambev, tem capacidade para processar 180 mil toneladas de cevada por ano, das quais se originam 155 mil toneladas de malte. No RS, há outra maltaria em Porto Alegre, também operada pela Ambev, mas com produção inferior à planta de Passo Fundo.

— Não é por acaso que a maltaria foi construída aqui (em Passo Fundo). Além de ser uma região produtora de cevada, há um grande potencial para escalar essa produção por causa da altitude maior, boa estrutura e condições de clima e solo favoráveis para cereais de inverno — disse Mauri Botini, gerente da Agro Ambev Brasil em Passo Fundo.

Hoje a maior parte da cevada cultivada no Brasil fica no Paraná. Boa parte da matéria-prima usada na fabricação de cervejas é importada.

A coluna teve acesso aos dados em evento realizado pela Ambev na Maltaria Passo Fundo, na segunda-feira (27), que reuniu jornalistas de diversas partes do Brasil. Nesta terça (28) acontece o Dia de Campo da Cevada no município de Muitos Capões, onde a empresa compartilhou práticas com cerca de cem produtores e apresentou a nova cultivar de cevada ABI Valente.

A ideia, segundo Botini, é que produtores sigam e aumentem a produção de cevada na região — um desafio em meio à redução do plantio do cereal no RS depois dos extremos climáticos dos últimos anos e, por consequência, menor rentabilidade da cultura.