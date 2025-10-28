Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Do malte à garrafa
Por que o norte gaúcho é região estratégica da Ambev para a fabricação de cerveja

Empresa tem ação para incentivar o cultivo da cevada em meio à redução da área plantada da cultura no RS

