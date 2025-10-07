Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Perto do desfecho
Notícia

Investimento de R$ 32 milhões: quando a nova empresa deve entrar na área da antiga Manitowoc

Prefeitura busca candidatos interessados em inovação, sustentabilidade e abertura de vagas de emprego

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS