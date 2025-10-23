Fluxo de turistas cresce e Rota das Salamarias avança para virar centro de turismo regional

Com 7 quilômetros e 14 estabelecimentos voltados à cultura típica italiana, a Rota das Salamarias, em Marau, teve aumento no número de turistas no último ano e caminha para virar um importante centro de turismo regional.

Nos últimos 12 meses, o trajeto recebeu 42 mil visitantes, um acréscimo de 20% na comparação com 2023. O dado é da prefeitura de Marau, que há anos busca o desenvolvimento e consolidação do trajeto para atrair visitantes ao município de 46 mil habitantes.

Leia Mais Festival do Salame de Marau vai voltar em 2026 com novo formato e moeda própria

Segundo levantamento obtido pela coluna, a maioria dos visitantes da Rota das Salamarias vem de cidades a um raio de 80 quilômetros de Marau. Em média, cada pessoa gasta R$ 130 no percurso, que inclui cantinas com comida típica, cachaçarias e hospedagens.

O trajeto chama a atenção pela paisagem rural, contato com a natureza e ambiente voltado ao descanso no campo, além do contato com a gastronomia típica e cultura italiana, que é a marca registrada da cidade.

A Secretaria Municipal de Cultura de Marau credita o aumento do número de visitantes às melhorias na infraestrutura, como o asfaltamento e sinalização, mais divulgação e a instalação de novos empreendimentos na rota (veja no mapa abaixo).

O objetivo é seguir estruturando o espaço e fortalecer a Rota das Salamarias como atividade econômica de Marau. Hoje o setor de turismo está de fora dos motores da economia local — o PIB municipal é levado por serviços (42,3%), seguido da indústria (36,7%).

Até agora, 3,7 quilômetros do trajeto turístico estão asfaltados e há previsão de mais R$ 6 milhões em investimento para 2026, além de sinalização turística e estruturação de roteiros.

Entre os novos empreendimentos está um novo restaurante temático — Bergamota Café e Bistrô — e uma queijaria, com previsão de inauguração no começo do ano que vem. Também está no radar a implantação do projeto Meliponário — Caminho das Flores, voltado à educação ambiental sobre abelhas sem ferrão, além da qualificação da produção artesanal nas cantinas e outros negócios do percurso.