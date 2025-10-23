Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Em Marau
Notícia

Fluxo de turistas cresce e Rota das Salamarias avança para virar centro de turismo regional

Trajeto recebeu 42 mil visitantes nos últimos 12 meses, um acréscimo de 20% na comparação com 2023

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS