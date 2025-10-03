Fábrica de calçados demite 135 trabalhadores e encerra produção depois de quase 14 anos em Chapada

Área com 5.790m² retornará para a prefeitura de Chapada. Mooncity / Divulgação

Atualização: as fábricas que fecharão são a Azul Safira e LQ, e não Mooncity, como informado anteriormente pelo entrevistado à coluna na sexta-feira (3). A marca segue suas vendas no Brasil normalmente.

As fábricas de calçados Azul Safira e LQ, com sede em Chapada, no norte gaúcho, vão encerrar sua produção depois de quase 14 anos em funcionamento. O último dia da indústria será em 10 de outubro. Ao todo, serão 135 funcionários demitidos e a área devolvida à prefeitura do município de 9,5 mil habitantes.

O fechamento tem a ver com dificuldades enfrentadas desde a pandemia — e não há relação com o tarifaço de Trump apesar dos reflexos na indústria calçadista gaúcha.

As empresas, que tem acionistas chineses, vendem botas femininas de inverno dentro do Brasil, sendo 80% para São Paulo. Além da pandemia, as fábricas foram afetadas pelos invernos com temperaturas mais amenas em 2022, 2023 e 2024.

As dificuldades no mercado refletiram na produção: pouco antes de anunciar o fechamento das portas, as empresas faziam 2,5 mil pares de calçados por dia — ou 66% a menos que o produzido antes da pandemia, quando chegava a 7,5 mil. À época, havia 320 trabalhadores, 58% a mais que hoje.

Apesar do fechamento, o centro de distribuição localizado em Campo Bom, na Região Metropolitana, continuará funcionando.

— Vamos continuar produzindo até 10 de outubro. Todos os funcionários vão sair com seus direitos; a empresa sempre foi muito correta, não teve uma mão cheia de ações trabalhistas em seus quase 14 anos de atuação — disse o gerente Volmar Stürmer.