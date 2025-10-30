Em novo formato, Jornada Nacional de Literatura será lançada oficialmente no dia 5 de novembro

Objetivo da Jornada segue o mesmo: formar leitores. Divulgação / UPF

Rufem os tambores: a querida Jornada Nacional de Literatura, evento que mobilizou alunos, escolas e pesquisadores na órbita de escritores e fomento à leitura em Passo Fundo, tem data confirmada para sua retomada. O evento, que vem em novos moldes, será lançado oficialmente no dia 5 de novembro, às 15h30min, durante a programação da Feira do Livro.

Nessa mesma data, à noite, haverá a primeira atividade da nova Jornada: uma ação do projeto "Leituras Boêmias", no Bokinha (Rua Independência, 646), quando os vencedores do Prêmio Sesc Literatura 2024, Patrícia Souza de Lima e Ricardo Maurício Gonzaga, sentam com os leitores nas mesas de bar em discussões abertas sobre suas obras.

A ação é uma amostra do que será a nova Jornada: depois do hiato de sete anos, a proposta é descentralizar o evento não só em espaços, mas também com a programação distribuída ao longo do ano. A partir do anúncio, as Jornadas Literárias acontecerão em diversas ações em 2026, com calendário a ser informado.

Outra mudança é que, nesse novo contexto, a Universidade de Passo Fundo (UPF) já não é a única idealizadora: a Jornada passa a ser construída na mesma proporção por diversos agentes, como a prefeitura de Passo Fundo, Sesc, 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), escolas, Academia Passo-Fundense de Letras e Livreiros de Passo Fundo.

As Jornadas Literárias aconteceram pela última vez em 2017. Dois anos antes, em 2015, foram canceladas por falta de recursos. A previsão era que voltasse em 2019, mas o evento foi adiado para 2020 e, por causa da pandemia e dificuldades financeiras que persistiram, saiu do calendário da UPF a partir de então.

Sempre houve, no entanto, o desejo de retomar o evento que marcou (e, ouso dizer, impulsionou) gerações de leitores e colocou Passo Fundo no mapa como um importante centro de fomento à leitura e educação. Ainda que volte diferente, sem o "lonão" no Centro de Eventos, o intuito retoma o conceito inicial da Jornada, que é formação de leitores — independente de onde esteja.