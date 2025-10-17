De palestra com Cafu a dono da XP Investimentos: o que esperar da Feitech em 2025

Os diversos setores que movem Passo Fundo terão um ponto de encontro a partir da próxima semana, quando começa a 4ª Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech). O evento que agora ocupa o status de principal feira anual de Passo Fundo acontece de quinta (23) a sábado (25) no Gran Palazzo.

Neste ano, a feira estará maior: serão cerca de cem expositores distribuídos em 10 mil metros quadrados — dentro e fora da casa de eventos. As novidades incluem seis palcos com programação simultânea (até então havia um 360º) e o primeiro pavilhão do agronegócio, no estacionamento do local.

Um destaque são os palestrantes: serão mais de 80, incluindo grandes nomes do esporte como Cafu, Dunga e Marcos Daniel. Também sobem ao palco Carmem e Luiz Donaduzzi, os empresários à frente da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, com sede no Paraná, e o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol.

— Nossa feira tem dois pilares: a exposição de empresas e o conteúdo. Por isso teremos mais de 40 horas de programação, robôs, trilha de startups, shows e mostra cultural — disse o coordenador da feira Marcelo Batezini.

Com a ampliação, a Feitech espera que ao menos 7 mil pessoas visitem o evento — no ano passado, 6,2 mil pessoas passaram pela feira. A entrada é gratuita e o evento trabalha junto a prefeituras de toda a região para disponibilizar transporte a moradores de municípios vizinhos até Passo Fundo.

Além disso, a prefeitura de Passo Fundo e a Coleurb colocarão duas linhas extras para levar pessoas de diversas partes da cidade ao Gran Palazzo nos dias do evento. A estrutura da feira começa a ser montada na segunda-feira (20).

👉 A entrada na feira é gratuita. Para acessar o evento, os visitantes devem fazer cadastro no aplicativo da Feitech (Android | iOS) e apresentar QR Code.