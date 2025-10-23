Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Primeira etapa concluída
A caminho da COP30, caminhão e ônibus movidos a biocombustível puro da Be8 reduzem emissões em 65%

Primeiros resultados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, na fábrica da Mercedes-Benz, em São Paulo. Frota que compara eficiência energética vai até Belém do Pará

