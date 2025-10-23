A caminho da COP30, caminhão e ônibus movidos a biocombustível puro da Be8 reduzem emissões em 65%

A primeira etapa da rota-teste de um caminhão e um ônibus da Mercedes Benz movidos com o biocombustível BeVant, da fabricante com sede em Passo Fundo, Be8, já mostrou redução significativa na emissão de dióxido de carbono. Conforme medição do Instituto Mauá, a redução foi de 65% na comparação com o caminhão e ônibus que fazem o mesmo trajeto, mas foram abastecidos por diesel comum.

Os números foram aferidos e divulgados à imprensa na primeira parada da frota, na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo (SP). Os quatro veículos saíram de Passo Fundo no começo da manhã de terça (21) rumo a Belém do Pará, onde acontece a COP30 de 10 a 21 de novembro. A ideia da Rota Sustentável é testar a eficiência do BeVant em um percurso de 4 mil quilômetros, do Sul ao Norte do país.

Desenvolvido pela engenharia da Be8 em Passo Fundo, o Bevant é patenteado e pode ser feito com qualquer matéria-prima (de óleo vegetal a óleo de cozinha usado). É puro, usado do transporte rodoviário ao marítimo, pode substituir o uso do diesel em 100% e pelo menos 10% mais barato que o diesel comercial.

Para o teste, os veículos vão carregados com pesos semelhantes à média do transporte rodoviário brasileiro. Os caminhões, por exemplo, transportam mais de 1.680 cestas básicas, que serão distribuídas a comunidades de Belém do Pará. Os resultados chamam a atenção: do tanque de combustível à roda (ou seja, quanto emite o veículo rodando), a redução foi de 99% em emissões de CO2 na comparação com os veículos abastecidos com diesel. A redução de 65% é do poço à roda (ou seja, da origem do combustível à utilização do veículo).

— E só não é maior porque o Brasil usa diesel B15 (diesel com mistura de 15% de biodiesel). Ao todo, a frota com BeVant deixou de emitir 532 toneladas de CO2 nessa primeira etapa da viagem — resumiu Luiz Carlos Moraes, diretor de relações institucionais e comunicação Mercedes Benz, em coletiva de imprensa.

Hoje, a Be8 tem capacidade de produção diária de 120 mil litros de Bevant por dia e 4,5 milhões de litros de bicombustível.

— É claro que, a medida que houver mais demanda, devemos ampliar a produção de BeVant. Mas de modo geral vemos um interesse grande do mercado pelo produto: vamos atuar nos veículos internos do Aeroporto de Porto Alegre, pela Fraport, e também estamos em fase de testes para atuar no aeroporto de Congonhas, em SP. A ideia é fazer mais investimentos para aumentar a capacidade em outras regiões (do país) no futuro — disse Erasmo Battistella, diretor presidente da Be8.

Depois de São Bernardo do Campo, a próxima parada da frota é em Brasília, no dia 30, onde os resultados serão apresentados para o presidente Lula e ministros. A expectativa de chegar em Belém é em 4 de novembro. Ao todo, a Rota Sustentabilidade passará por nove estados brasileiros.