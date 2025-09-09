Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Desviou do tarifaço
Venda de soja à China alavancou Passo Fundo no ranking dos exportadores gaúchos em agosto

Cidade segue em terceiro lugar no levantamento anual, atrás de Rio Grande e Santa Cruz do Sul

