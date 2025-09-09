Venda de soja à China alavancou Passo Fundo no ranking dos exportadores gaúchos em agosto

Passo Fundo vendeu mais de US$ 344,6 milhões para o exterior no mês passado. Tadeu Vilani / Agencia RBS

As transações de soja com a China alavancaram as exportações de Passo Fundo em agosto. A cidade vendeu mais de US$ 344,6 milhões para fora do país no mês passado, levando-a ao topo do ranking das cidades gaúchas que mais exportaram no último mês.

Conforme dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Agricultura (Mdic), Passo Fundo segue em terceiro lugar na soma total de 2025, ainda atrás de Rio Grande e Santa Cruz do Sul como apontado pela coluna em junho (veja abaixo).

O fato de Passo Fundo ter subido no ranking de exportações do RS pode ser explicado por alguns fatores importantes, a começar pelo salto no volume de negócios. No último mês, as transações se deram sobre quase 833,6 mil toneladas — majoritariamente de soja. A carga é 86% maior do que o que foi exportado em agosto de 2024.

Ao mesmo tempo, os primeiros reflexos do tarifaço de Trump sobre o Brasil — que respingou de forma preocupante sobre o Rio Grande do Sul — podem ter colaborado para segurar os números de cidades que, tradicionalmente, estão na frente de Passo Fundo nesta lista.

Um exemplo é Santa Cruz do Sul, cujo principal motor econômico é o tabaco, alvo de taxas de 50%. Houve uma redução brusca na venda desse produto no mês passado: caiu de 34 mil toneladas, em agosto de 2024, para 26,6 mil toneladas, neste ano. Mas a redução tem mais a ver com o adiantamento das vendas antes que Trump instaurasse a medida do que outra coisa — a estimativa é que o impacto sobre a indústria fumageira venha, mesmo, a partir de 2026.