Restaurante de Passo Fundo aposta em robô para atuar como garçom; veja o vídeo

Robô é capaz de memorizar disposição das mesas e interagir com a clientela.

Conhecido por seus pratos e pizzas, o restaurante Don Gentil, de Passo Fundo, aposta em uma nova tecnologia: o estabelecimento adquiriu um robô para atuar como garçom e recepcionista. A inovação chamou a atenção pela simpatia da máquina ao servir bebidas e circular entre os clientes na noite da última terça-feira (23).

A detentora da marca é a PuDu Robotics, com sede na China e distribuição global. Segundo Vinícius Therres, da diretoria do restaurante, a tecnologia ainda está em fase de testes, o que significa que nem sempre estará disponível no restaurante.

Quando pronta, deve servir para aumentar a interatividade e fazer serviços básicos, como servir as mesas e atuar como assistente dos atendentes. A tecnologia é estimada em cerca de R$ 80 mil e não deve substituir nenhum dos 40 funcionários.

— Quando estiver 100% treinado, o software deve reconhecer os clientes e lembrar, por exemplo, qual a mesa e o ponto da carne preferidos de cada um. Essa é a nossa primeira experiência com esse tipo de tecnologia. Queremos reduzir funções e aumentar a conexão dos funcionários com os clientes — disse Therres.

O robô já é usado em estabelecimentos de São Paulo e Goiás, mas ainda não havia sido visto no sul do país. Agora, o restaurante deve decidir como vai chamar o robô: o nome que veio de fábrica é "Bella", mas cogitam fazer uma enquete para renomear a máquina. Um forte candidato é "Gorete".