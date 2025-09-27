Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Em fase de testes
Notícia

Restaurante de Passo Fundo aposta em robô para atuar como garçom; veja o vídeo

Inovação chamou a atenção pela simpatia da máquina ao servir bebidas e circular entre os clientes

