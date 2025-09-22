Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Norte do RS
Notícia

Nome do único interessado na concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo será divulgado na quinta-feira

Técnicos farão a análise dos documentos nos próximos dias. Se a empresa não cumprir os requisitos, novo edital pode ser aberto

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS