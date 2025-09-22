Nome do único interessado na concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo será divulgado na quinta-feira

Empresa interessada concorre à concessão patrocinada dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

O nome do único interessado pela concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo deve ser divulgado na próxima quinta-feira (25). As informações que estão no envelope foram entregues na manhã desta segunda (22) na sede da B3, em São Paulo.

Agora, os técnicos farão a análise da documentação para verificar se a empresa cumpre todos os requisitos. Só depois disso divulgarão o nome da empresa participante, conforme orientação da B3 — a bolsa do Brasil.

Apesar da divulgação do nome, o leilão propriamente dito só acontece na sexta (26), a partir das 10h. Se a empresa não cumprir todos os requisitos, o governo do RS avaliará a possibilidade de repetir as mesmas condições ou fazer possíveis ajustes no edital.

A empresa interessada concorre à concessão patrocinada dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. Se escolhida, ficará responsável pela exploração, manutenção e expansão dos dois terminais regionais pelos próximos 30 anos.

A concorrência foi aberta pela primeira vez em julho de 2024, mas o leilão não teve interessados e foi cancelado. O governo do Estado, então, fez mudanças no trâmite e publicou o edital novamente em junho deste ano. Uma das mudanças foi o aporte público, que subiu de R$ 29 milhões para R$ 45 milhões, por exemplo.

Quanto vai para cada aeroporto

O Estado prevê R$ 102 milhões de investimento nos dois terminais, sendo R$ 35,9 milhões para o Aeroporto de Passo Fundo e R$ 66,24 milhões ao Aeroporto de Santo Ângelo.

Em Passo Fundo, a concessionária deve remodelar o terminal de passageiros, ampliar o parque de abastecimento das aeronaves e a área de apoio às companhias aéreas, além de complementar a drenagem da faixa de pista e outras mudanças no sistema de pista e pátios.

Já no aeroporto de Santo Ângelo, o novo responsável deve fazer melhorias e aumento do terminal de passageiros, novo estacionamento, novas edificações, desapropriação de áreas e ampliação do pátio de aeronaves, por exemplo.