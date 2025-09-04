Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Construção civil
Notícia

Metro quadrado dos imóveis de Passo Fundo é um dos mais altos do RS; saiba quanto custa

Dado disponível em pesquisa do Sinduscon mostra alta demanda e otimismo no setor mesmo em meio a alta da taxa de juros

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS