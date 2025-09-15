Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Recuperação judicial
Maioria dos produtores rurais que recorreu à Justiça para evitar falência é das regiões de Passo Fundo e Santa Rosa

No ano passado, foram acolhidos 22 pedidos que somam R$ 633,2 milhões, sendo majoritariamente de produtores de soja

