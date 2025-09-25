ECB Group é a empresa que concorre na concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

Edital prevê melhorias nos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A única empresa que concorre à concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo é a ECB Group, do empresário passo-fundense Erasmo Battistella. A informação foi confirmada em ata de recebimento dos envelopes na manhã desta quinta-feira (25) pelo governo do RS.

Em análise preliminar da garantia da proposta, a Comissão Permanente de Licitações da Central de Licitações do RS verificou a regularidade formal, integridade e conformidade com as disposições do edital da empresa.

Agora, os envelopes com a proposta econômica e documentos de habilitação ficarão na sede da B3, em São Paulo, onde acontece o leilão nesta sexta-feira (26), a partir das 10h.

Battistella é o dono da fabricante de biocombustíveis Be8 e o empresário por trás de grandes empreendimentos, como a reforma do centenário Instituto Educacional (IE) e o Icon ECB, complexo de prédios em construção no bairro Boqueirão, além da nova usina de etanol e glúten vital, estimada em R$ 1 bilhão.

Em entrevista coletiva durante visita da imprensa aos empreendimentos, nesta quinta-feira (25), o empresário disse que contará com a parceria da empresa francesa Egis para operar os dois terminais. A companhia está à frente do Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.

— Recebemos essa informação (da habilitação) com alegria. O leilão ainda não aconteceu, precisamos esperar o dia de amanhã, mas temos a expectativa de que dê tudo certo e, então, falaremos sobre esse novo empreendimento — disse Battistella.

Na visita à imprensa, Battistella apresentou uma nova construtora: a Ci8. A empresa deve construir prédios residenciais e de negócios, além de centro de eventos para mil pessoas.

O que prevê o edital

O edital prevê a concessão patrocinada para exploração, manutenção e expansão dos dois terminais regionais. Quem vencer fica responsável pelos aeroportos pelos próximos 30 anos. O contrato tem valor total estimado de R$ 741 milhões ao longo das três décadas.

O aporte público deve ser de R$ 45,7 milhões. Essa é a segunda vez que a concorrência é aberta. Em julho de 2024, o leilão foi cancelado depois que não houve interessados na concessão. Após mudanças no edital, o documento foi publicado novamente em junho deste ano.