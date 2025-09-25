Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

ECB Group é a empresa que concorre na concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

Confirmação saiu na manhã desta quinta-feira (25). Leilão acontece na sexta (26), na sede da B3, em São Paulo

