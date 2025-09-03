Duas empresas de Passo Fundo estão no top 50 das gigantes varejistas do Brasil

Ao todo, o varejo brasileiro movimentou R$ 1,3 trilhão em 2024. Ronald Mendes / Agencia RBS

Duas empresas com sede em Passo Fundo, no norte gaúcho, estão entre as 50 gigantes varejistas do Brasil. A lista é do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá continuidade aos estudos da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Ao todo, o ranking traz 300 empresas — veja a relação completa neste link.

A Rede de Farmácias São João aparece mais perto do topo da lista, agora em 35º lugar. De 2023 para 2024, a empresa subiu uma posição no ranking e teve um salto de 21% nas vendas: no passado, foram R$ 8 bilhões em vendas, mais que os R$ 6.596 bilhões registrados em 2023.

Ao todo, a companhia liderada por Pedro Brair soma 1,2 mil lojas e 22 mil funcionários. No setor de drogarias e perfumarias, segue sendo a 6ª maior do país.

Em seguida aparece a Comercial Zaffari, que subiu do 55º para o 49º lugar em 2024. No ano passado, foram R$ 5,7 bilhões em vendas, um salto de 31% ante 2023, quando a empresa vendeu R$ 4,4 bilhões. Com quase 7,5 mil funcionários, o empreendimento terminou 2024 com 46 lojas. Entre os supermercados, é a 24ª maior do país.

Outra empresa com sede em Passo Fundo, na lista das 300, é o Grupo Grazziotin, que aparece na 202ª colocação. No ranking anterior, estava em 193º. Ao todo, a empresa fez R$ 976 milhões em vendas no ano passado — em 2023 foram R$ 915 milhões, um salto de 7%.

A variação no número de lojas não foi tão alto: em 2024 a empresa tinha 356, sete a mais que em 2023, quando havia 349. O número de funcionários também mudou pouco: eram 2.828 no ano passado, ou 12 a mais. Entre as lojas de departamento, é a 8ª maior do Brasil.

A pesquisa mostrou, ainda, que regiões do interior — em especial do Sul e Sudeste — foram o principal motor de crescimento do setor. Enquanto o varejo nas capitais dos seis estados (incluindo o RS) cresceu aproximadamente 7%, no interior o crescimento médio foi de 8%. Ao todo, o varejo brasileiro movimentou R$ 1,3 trilhão em 2024.