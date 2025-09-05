Como vai ser o empreendimento que ficará na área da antiga Cesa

O empreendimento que ocupará a área da antiga Cesa, em Passo Fundo, ganhou forma: serão duas torres de apartamentos e espaços para área comercial, com hipermercado. A maquete da estrutura estará exposta na Construimóveis, feira do setor imobiliário que começa no sábado (6) e segue até 14 de setembro.

Na miniatura aparece o nome do empreendimento: Stark Boulevard. Serão duas torres com mais de 30 andares cada, além de espaço para um centro comercial, como previsto anteriormente. A marca do hipermercado que aparece logo em frente ao empreendimento é do Stok Center. Haverá outra marca grande no local, ainda não divulgada.

A estrutura deve ocupar toda a área de 29.515m² que pertenceu à Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa). Os silos implodidos em agosto do ano passado foram construídos em 1952 e desativados no início dos anos 2000.

O espaço foi comprado em leilão em outubro de 2021 por R$ 23,3 milhões pelos empresários Roberto Andreeta e Pedro Brair, da Brair Empreendimentos Imobiliários. A expectativa é que a construção comece no fim deste ano.

Apesar da exposição da maquete, as unidades ainda não estão à venda, pois dependem de algumas aprovações. O projeto é desenvolvido pela AB Empreendimentos e Borin Empreendimentos de Padrão Superior.