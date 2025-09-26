Como empresa que assume PPP vai encontrar os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

Terminais serão operados pela empresa Egis, que hoje atua no Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle. Marco Favero / Agencia RBS

É oficial: os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo agora serão mantidos por uma parceria público-privada (PPP). A companhia por trás da operação é a ECB Holding SA, do empresário passo-fundense Erasmo Battistella, dono de grandes empreendimentos, como a fabricante de biocombustíveis Be8 e a nova usina de etanol que está em construção na saída para Carazinho.

A concessão patrocinada foi confirmada após bater o martelo em leilão na sede da B3, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (26). A empresa terá o apoio da francesa Egis, que hoje opera o Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle e outros terminais aeroportuários ao redor do mundo.

Com a PPP, a holding de Battistella assume a operação dos dois terminais, hoje mantidos pela Infraero. A expectativa é que o contrato seja assinado em 5 de janeiro de 2026, quando começam a correr os 30 anos da concessão.

Além do dinheiro envolvido na operação (o investimento total será de R$ 102,2 milhões), a nova concessionária tem alguns desafios pela frente. No Aeroporto de Passo Fundo, por exemplo, a expectativa é pelo alargamento da pista, demanda essencial para implementar o serviço de carga, que hoje não existe.

Além disso, espera-se a expansão do terminal de passageiros, que mesmo depois da reforma, concluída em 2023, tornou-se pequeno; e o aumento do número de voos: hoje só há pousos e decolagens para São Paulo, enquanto há alta demanda para Porto Alegre e o centro-oeste do país, com os fluxos do agronegócio.

Outro objeto de desejo é a construção de hangares para aviação executiva — o Aeroporto de Passo Fundo tem mais de 20 aeronaves registradas, mas que não têm lugar para "estacionamento", o que faz com que muitos proprietários tenham seus hangares em Erechim e Carazinho.

Aeroportos têm expectativa de expansão com PPP. GZH / Montagem

Já o Aeroporto de Santo Ângelo, que receberá o maior aporte público, de R$ 66,2 milhões, demanda um terminal de embarque e desembarque maior — hoje pequeno para o fluxo de passageiros — e aumentar o espaço de paradas de aeronaves de um para três.

Assim como Passo Fundo, Santo Ângelo também demanda mais voos: hoje o aeroporto oferece saídas para Porto Alegre e Guarulhos (SP), mas a ideia é ampliar o número de destinos.

— Temos mais de 1,2 milhões de habitantes contemplados pelo aeroporto, então é uma população grande e uma alta demanda de conexão com o resto do país. Estamos muito satisfeitos, pois começamos uma campanha por melhorias no aeroporto há 11 anos, quando ainda nem tínhamos voos, e agora temos a coroação desse movimento — disse Mauro Tschiedel, presidente da Acisa Santo Ângelo.

Concessão tem impacto regional em diferentes setores. Cauê Diniz / Critério / Divulgação

— O aeroporto já é um vetor de desenvolvimento e a expectativa (com a concessão) é que melhore ainda mais, com resultados econômicos e sociais em nossa cidade e região. Estamos duplamente satisfeitos, pela concessão e por se tratar de uma empresa passo-fundense, que conseguiu trazer uma empresa mundialmente conhecida para essa operação — completou Adolfo de Freitas, secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo.

Battistella adiantou, durante o leilão, que espera implementar características de sustentabilidade nos dois terminais, como o uso do biocombustível BeVant em toda a frota terrestre dos aeroportos.