Com investimento de R$ 50 milhões, novo prédio do IE tem data de entrega definida

Empresário Erasmo Battistella e presidente do Conselho Consultivo do IE, Luciana Azambuja Battistella, apresentaram a obra do edifício Chicago na manhã desta quinta-feira (18). Julia Possa / Agencia RBS

Com investimento multimilionário, o novo prédio Chicago, que complementará a estrutura do Instituto Educacional (IE), já tem data de entrega definida. A estrutura de seis andares deve ser aberta ao público em 22 de fevereiro de 2026 — ou 12 meses depois do início das obras.

O espaço construído em tempo recorde (em geral, prédios dessa envergadura têm obra estimada em três a quatro anos) é parte do investimento do empresário Erasmo Battistella em Passo Fundo. Dono da fabricante de biocombustíveis Be8, ele investiu R$ 50 milhões na estrutura.

Leia Mais Mesas centenárias e máquina de passar slides: exposição reúne itens históricos dos 105 anos do IE

Participei da visita guiada à imprensa na obra na manhã desta quinta-feira (18) e já pude perceber a qualidade empregada no espaço. O projeto arquitetônico tomou o cuidado de deixar as turmas da educação infantil nos dois pisos térreos, a fim de facilitar a segurança e circulação, e construiu um auditório com 500 lugares que, depois de pronto, também poderá ser usado pela comunidade.

Quando concluído, o prédio Chicago será destinado às turmas da educação infantil e ensino fundamental, enquanto o histórico Texas, reformado e reinaugurado em 2023, será usado apenas pelo ensino médio. Na nova estrutura também ficarão laboratórios, salas de música e centro esportivo para vôlei, futsal, artes marciais e até parede de escalada.

Um outro prédio que hoje fica ao lado do Texas, na esquina da Avenida Brasil com a Rua dos Andradas, será demolido a partir de 5 de dezembro. No lugar, será construída a extensão do Chicago, com dois andares, voltado exclusivamente à educação infantil. Com as novas estruturas, o IE passa de 6,5 mil para 16 mil metros quadrados de área construída.

A estrutura tem sistema para reutilizar água da chuva, painéis para energia fotovoltaica e um gerador abastecido pelo biocombustível BeVant, que reduz em 99% a emissão de fumaça.

— A recuperação do IE é uma forma de retribuir à comunidade de Passo Fundo. Essa escola está ligada à história da cidade e completa 105 anos em 2025, ou seja, já formou várias gerações de pessoas que fizeram a diferença. Queremos seguir esse legado — disse Battistella.