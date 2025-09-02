Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Pontos de recarga
Notícia

Com alta demanda, shopping amplia eletropostos e Passo Fundo chega a 36 carregadores de carros elétricos

Equipamentos mais recentes foram instalados em julho e já estão funcionando. Para abastecer, donos de carros movidos a eletricidade só pagam pelo estacionamento

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS