Com alta demanda, shopping amplia eletropostos e Passo Fundo chega a 36 carregadores de carros elétricos

Pontos incluem tanto aparelhos AC (recarga lenta) quanto DC (recarga rápida).

O Passo Fundo Shopping mais que dobrou o número de carregadores elétricos disponíveis em seus estacionamentos: passou de três para oito no último ano. Segundo a empresa, o motivo foi a alta procura pelos equipamentos.

Os pontos de recarga foram instalados em julho, incluem tanto aparelhos AC (recarga lenta) quanto DC (recarga rápida) e já estão funcionando. Para usá-los, os motoristas de carros só precisam estacionar no local e plugar o veículo à tomada. Não há custo — os usuários pagam somente o estacionamento.

Com o acréscimo, Passo Fundo passa a ter 36 carregadores — pelo menos até a publicação desta coluna. Confira os locais onde é possível abastecer EVs no RS.

A cidade é a quarta com mais eletropostos e também em vendas de veículos elétricos no Rio Grande do Sul: 871 carros do tipo foram vendidos aqui, conforme a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

No topo do ranking está Porto Alegre, com 8.195 vendas, seguido por Caxias do Sul (1.654) e Novo Hamburgo (1.047).

Em Passo Fundo, circulam 399 veículos elétricos ou híbridos (com motores a combustão e eletricidade), conforme o DetranRS. O número cresceu desde o ano passado, quando havia 216.

A autonomia de um veículo elétrico fica entre 320 a 480 quilômetros, a depender do modelo.