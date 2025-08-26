Sucesso nas redes sociais, chocolate Trento chega ao menu de sorvetes do McDonald's

A indústria Peccin, erechinense à frente da marca Trento, acaba de se juntar ao McDonald's para criar uma nova linha de sorvetes. A partir desta terça-feira (26), a sobremesa McFlurry passa a contar com o sabor Trento Bites com farofa crocante de amendoim.

A parceria une a indústria de Erechim com a Arcos Dorados, a maior franquia independente do McDonald’s do mundo. Em comunicado oficial, as empresas informaram que a novidade veio depois de pedidos dos fãs de Trento nas redes sociais.

— Já conversávamos com o Méqui sobre essa parceria. Eles pediram para os consumidores, nas redes sociais, qual deveria ser o próximo chocolate do McFlurry, e o Trento ganhou disparado. Se fosse uma eleição, ganharíamos em primeiro turno — contou Ricardo Motta, diretor de marketing da indústria de Erechim, à coluna.

A marca que nasceu há 14 anos virou o carro-chefe da Peccin. Com 69 anos, a indústria tem raiz familiar e emprega mais de 1,2 mil pessoas em Erechim, exporta para 50 países e opera em um parque fabril de 40 mil metros quadrados na cidade do norte gaúcho. Hoje o chocolate é o 3º doce em barra mais vendido do Brasil.

A propaganda do Trento no McFlurry, que deve ir ao ar nos meios de comunicação de massa de todo o país nos próximos dias, terá o seguinte slogan: "a sobremesa mais famosa do mundo com o chocolate que vem surpreendendo os brasileiros".

O produto entrou em pré-venda no app no McDonald's nesta terça (26). A venda oficial em todas as lojas da companhia no Brasil começa em 2 de setembro. A campanha segue até o fim do ano.