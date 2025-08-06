Outlet com 60 expositores espera "torrar" estoques de lojistas de Passo Fundo; saiba quando

Neste ano, Outlet Passo Fundo reunirá 60 expositores dos mais variados segmentos. Kímberlly Kappenberg / Agencia RBS

A expectativa da CDL é alta para o Outlet Passo Fundo: neste ano, serão 60 expositores — ou 27% a mais que nas edições passadas, quando uma média de 47 lojistas participavam do encontro. A ideia é ampliar as vendas a partir da oferta maior de produtos em um ano relativamente morno no comércio local.

A feira é uma boa oportunidade aos lojistas de Passo Fundo: eles se reúnem na área de eventos do Bourbon com descontos e diversos produtos em exposição durante três dias. Neste ano, a ação acontece de 15 a 17 de agosto. Só podem participar lojas passo-fundenses.

Leia Mais Multinacional fecha acordo para comprar fábrica de ração de Casca

— A ideia é que as lojas vendam o estoque de primavera-verão e outono-inverno para dar lugar aos novos produtos que estão por vir. Neste ano teremos estabelecimentos gastronômicos dentro da feira, no intuito de fazer com que as pessoas fiquem por mais tempo — disse Daniel dos Santos, coordenador comercial da CDL.

Chama a atenção a variedade de produtos à venda: tem de vestuário, calçados, eletrônicos, decoração e beleza até planos de internet e veículos. As lojas têm liberdade para escolher quanto darão de desconto, mas empresários adiantaram à CDL que pretendem oferecer preços de 20% a 80% a menos durante os três dias do evento.

— Estamos falando de uma grande vitrine do varejo local — disse o presidente da CDL Passo Fundo, Evandro Pereira da Silveira.

No ano passado, o volume em vendas durante e depois, com a prospecção de negócios, chegou a sete dígitos. A expectativa é seguir o mesmo padrão neste outlet — ou superar, especialmente pelo número maior de expositores.

Serviço