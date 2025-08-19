O que falta para as fábricas de fertilizante verde de Passo Fundo e Tio Hugo saírem do papel

Planta de Tio Hugo é estimada em R$ 80 milhões, enquanto a de Passo Fundo deve custar R$ 50 milhões. Begreen / Divulgação

O investimento milionário nas fábricas de amônia e hidrogênio verde em Passo Fundo e Tio Hugo, no norte gaúcho, devem suprir uma demanda reprimida no Rio Grande do Sul. Os insumos são a base do fertilizante nitrogenado, produto usado nas lavouras e que hoje só vem de fora, em especial de países como Rússia e Belarus.

Quem lidera as duas iniciativas é a Begreen. Na semana passada, a empresa recebeu a licença prévia do governo do RS, através da Fepam, dando aval à fábrica de fertilizantes em Tio Hugo, com investimento estimado em R$ 80 milhões.

Na prática, isso significa que a empresa já tem o projeto básico pronto e está apta a atuar no local. A planta ficará em um terreno doado pela prefeitura de Tio Hugo e há parcerias para a disponibilidade de água, com o poder público municipal, e energia, com a Coprel.

Esses insumos são essenciais, uma vez que o hidrogênio é obtido através da eletrólise e só pode ser considerado verde quando o processo de produção usa fontes de energia renováveis, como eólica e solar. Hoje, quase todo o hidrogênio usado no Brasil vem do gás natural — uma fonte poluente.

Apesar da licença prévia, falta o mais importante: a licença de instalação, que autoriza o início da obra. No caso de Tio Hugo, a previsão é que esse aval venha a partir da metade de 2026, depois da autorização para a planta de Passo Fundo, que é quem está mais adiantada no processo.

Dentro da UPF e parceria com cia japonesa

A fábrica de Passo Fundo fica dentro da UPF e conseguir a sua licença de instalação é a atual prioridade da BeGreen. Um dos sócios é a empresa japonesa OCG, que entra com a engenharia, gerenciamento de projetos e parte do capital nas duas plantas.

A expectativa é que a licença de instalação da planta passo-fundense saia no começo de 2026. As obras da fábrica devem durar cerca de 14 meses.

Se tudo der certo, a ideia é começar a operar em maio de 2027. A planta de Tio Hugo tem uma defasagem de três a seis meses na comparação com Passo Fundo, em especial pela dificuldade de mão de obra.

A parceria com a UPF possibilitará bolsas de ensino e pesquisa para qualificar profissionais à área:

— Pensamos na fábrica dentro da UPF justamente para formar mão de obra. Ali vai ser uma empresa escola, onde vamos qualificar pessoas para trabalhar em outras plantas — disse o diretor de tecnologia e operações da empresa BeGreen, Luiz Paulo Hauth.

Ao todo, o investimento entre Passo Fundo e Tio Hugo será de R$ 130 milhões. Outra planta está prevista para ser construída em Condor, na Região Noroeste. No momento, a BeGreen faz testes em laboratório para lançar o fertilizante ao mercado.