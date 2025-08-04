Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Editora-assistente em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Região estratégica
Notícia

Multinacional fecha acordo para comprar fábrica de ração de Casca

Aquisição permitirá ampliar capacidade produtiva e presença no mercado brasileiro, disse a companhia

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS