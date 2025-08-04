Multinacional fecha acordo para comprar fábrica de ração de Casca

Empresa de Casca investiu R$ 40 milhões em 2025 para ampliar produção e entrar no mercado de ração para peixes. Mig-plus / Divulgação

A multinacional Cargill fechou um acordo para comprar 100% da operação da Mig-plus, fabricante de ração de Casca, no norte gaúcho. A transação não teve valores informados e foi encaminhada para análise antitruste do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A empresa de Casca tem duas plantas industriais e foi reconhecida por desenvolver tecnologia alimentar para reduzir a mortalidade de leitões desmamados. Ao todo, são cerca de 450 trabalhadores e mais de 230 profissionais técnicos e comerciais no Brasil e no Paraguai.

Leia Mais Indústria de Casca investe R$ 40 milhões e se prepara para entrar no mercado de comida para peixes

O diretor-geral da Cargill na América do Sul, Celso Mello, disse que a aquisição está alinhada com a estratégia da empresa de crescer no mercado brasileiro:

— Com localização em região estratégica para a pecuária no Brasil, (o negócio) permitirá à Cargill estar ainda mais perto dos produtores, trazer mais inovação, investimentos e novas oportunidades a todos os envolvidos.

Ainda que a indústria de Casca nunca tenha sido colocada à venda, era abordada por interessados em comprá-la desde 2011. A partir da aquisição, a família Migliavacca segue no comando da companhia, assim como todos os gestores e equipes.

— (A venda) foi uma iniciativa pensada no interesse do cliente, ampliando o alcance da atuação e qualificando nossas soluções ao mercado. Vamos agregar mais conhecimento e tecnologia para quem está na ponta — justificou o empresário.