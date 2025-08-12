Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Editora-assistente em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Estratégia
Notícia

Hamburgueria aposta em franquias e desafios de comida para impulsionar marca no norte gaúcho

Empresa que nasceu na cozinha da casa de um casal hoje tem faturamento anual de seis dígitos e planos de expansão para fora de Passo Fundo

