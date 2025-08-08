Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Editora-assistente em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Comida típica
Notícia

Festival do Salame de Marau vai voltar em 2026 com novo formato e moeda própria

Ideia é que o festival se torne anual e aconteça todo mês de julho

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS