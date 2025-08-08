Festival do Salame de Marau vai voltar em 2026 com novo formato e moeda própria

Evento terá 15 fornecedores de comidas, majoritariamente de Marau. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O Festival do Salame de Marau, no norte gaúcho, vai voltar a acontecer em 2026. A festa open bar e open food de salames e comidas típicas italianas teve a última edição em 2018 e, agora, retorna com mudanças, como um novo formato e moeda própria.

A interrupção do festival tem a ver com a pandemia: como antes acontecia a cada dois anos, não pôde acontecer em 2020 por causa da covid-19. Depois, ficou em stand by em meio aos eventos do município.

A partir do ano que vem, o festival deve se tornar anual e acontecer sempre no mês de julho em uma nova área do Parque Municipal, onde cabem 1 mil pessoas simultaneamente. O investimento necessário para o evento ainda está sendo contabilizado e não foi divulgado.

O festival deve ter 15 fornecedores de alimentos de Marau, além de seis vinícolas da Serra e espaço para café e chocolate. Diferente das edições anteriores, os estabelecimentos oferecerão cardápios de degustação.

Para consumir, o público vai até uma central de vendas e compra a moeda do festival — equivalente a R$ 5, R$ 10 e R$ 50. Essas fichas serão usadas para trocar por pratos nos estandes.

Sem desperdício

O objetivo da moeda, segundo a organização, é evitar o desperdício de comida e garantir que mais pessoas participem do evento na cidade que é Capital Nacional do Salame.

Além disso, o festival deve trazer um salameiro da Itália para dar oficinas de salame ao público. A expectativa é que 10 mil pessoas participem da festa no próximo ano.

— O salame é muito importante para Marau, então retomar esse evento é esperado por muita gente. Ele traz pessoas pra cá, a cidade lota — disse Paulo César Dal Paz, secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos.

O evento será lançado oficialmente durante a Expomarau, que acontece de 9 a 12 de outubro.