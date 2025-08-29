Endividamento dos moradores de Passo Fundo é o mais alto desde a pandemia

Volume de dívidas de 2025 é o mais alto desde a pandemia. divulgação / divulgação

Ao menos 75.894 passo-fundenses estão endividados, aponta levantamento da Serasa Experian referente ao mês de julho. Juntas, as quase 352 mil contas atrasadas no município representam mais de R$ 574 milhões. Em média, cada inadimplente deve R$ 7,5 mil.

O volume de dívidas de 2025 é o mais alto desde a pandemia. Em abril, Passo Fundo chegou a ter 79 mil pessoas com dívidas em aberto. Veja abaixo:

Atraso das contas básicas

Apesar do pico de inadimplência em abril deste ano, os números alarmantes de endividamento vêm de médio a longo prazo, como analisou a gerente de soluções da Serasa, Patrícia Camillo.

Segundo ela, o aumento dos preços de produtos e serviços (ou o que chamamos de inflação) figura entre os principais motivos para mais pessoas endividadas. No caso de Passo Fundo, o aumento foi de 1,8 mil inadimplentes de 2024 para 2025 (um acréscimo de 2,5%).

Passo Fundo segue a tendência do Rio Grande do Sul, com dívidas maiores nos cartões de crédito e nas contas básicas, o que é o mais preocupante nesse caso. Isso porque o Serasa identificou que muitas pessoas usam o cartão de crédito para pagar contas de luz, alimentação e medicamentos, por exemplo, o que demonstra a dificuldade de pagar mesmo o que é essencial para a sobrevivência.

— O número de inadimplentes em Passo Fundo cresceu muito e segue em alta. A tendência é que, mesmo com redução, o impacto seja mais forte nos próximos meses — pontuou a especialista.