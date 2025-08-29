Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Editora-assistente em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Até as contas básicas
Notícia

Endividamento dos moradores de Passo Fundo é o mais alto desde a pandemia

As quase 352 mil contas atrasadas na cidade somam, juntas, mais de R$ 574 milhões em dívidas

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS