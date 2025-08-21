Empresa de Passo Fundo que faz casas inteligentes abre unidade no Canadá e projeta faturar R$ 72 milhões até 2026

Empresa criada em Passo Fundo automatiza casas com fechaduras e outros serviços inteligentes. Hometree / Divulgação

Com sede em Passo Fundo, no norte gaúcho, a empresa Hometree abriu em junho deste ano uma unidade em Toronto, Canadá. Esse foi um dos primeiros passos de uma nova etapa: a expansão da companhia internacionalmente.

A empresa que desenvolve tecnologia para automatizar moradias, transformando-as em verdadeiras casas inteligentes, viu seus números saltarem nos últimos anos. Em 2024, faturou R$ 4,8 milhões. Nesse ano, estima chegar a R$ 18 milhões.

A projeção considera a busca por franquias da Hometree, que até a publicação da coluna eram 54 em cidades do Brasil, Argentina, Portugal e Espanha. Entre 2023 e 2024, o número de unidades cresceu 428%.

A ideia surgiu em 2015. Hoje CEO da companhia, Elvio Ransolin Júnior comprou uma casa e começou a buscar por formas de automatizá-la — queria abrir as cortinas e ligar o ar-condicionado sem depender de botões, por exemplo. Mas todas as ofertas envolviam quebra-quebra e custos que ultrapassavam o orçamento:

— O preço para automatizar a casa girava em torno de 30% do valor (da residência). Lembro que estava com o celular na mão e pensei: nossa, com tanta tecnologia, como pode ser possível não ter nada sem fio para esse projeto?

A empresa levou oito anos para se consolidar. De 2015 a 2019, Elvio procurou por tecnologias que atendessem à demanda. Quando encontrou o protocolo ideal, homologou na Anatel e... pandemia. O projeto ficou quase três anos em stand-by, até que a covid-19 deixou de ser uma emergência global e a tecnologia pôde, enfim, entrar no mercado.

Franquias

Hoje a empresa emprega 12 pessoas na unidade de Passo Fundo. Hometree / Divulgação

Quando o produto entrou de vez no mercado, em novembro de 2022, a empresa decolou. Construtoras e investidores se interessaram pela ideia e começaram a buscá-los para revender em outros locais.

A primeira franquia foi lançada em 1º de junho de 2023, quando a ideia era terminar aquele ano com cinco franqueados. No fim, a empresa fechou sete contratos.

No ano seguinte, previam abrir ao menos uma franquia por mês — mas receberam tantos pedidos que aceleraram a expansão e terminaram o ano com 32. Até o fim de 2028, a ideia é ter 200 franqueados no Brasil.

— Vai ajudar a baratear o nosso produto, por causa do volume. Hoje toda a nossa tecnologia é fabricada na China, com propriedade intelectual da Hometree — disse Ransolin.

Próximos passos

A operação que começou com foco regional e nacional agora mira o exterior. A partir dos franqueados em outros países, os próximos passos incluem fazer homologações e entender os mercados da Europa, especialmente.

Esse é, inclusive, o motivo para a unidade no Canadá — o local deve se tornar um centro de distribuição fora do Brasil, para facilitar o trânsito por outros países, em especial no Velho Continente.

Com o potencial de expansão, a estimativa de faturamento para 2026 sobe para R$ 72 milhões.

— Tínhamos o slogan "Conectando lares ao futuro", mas estamos mudando isso: as casas inteligentes estão aqui hoje, com inteligência artificial e toda a tecnologia que já existe. Não tem mais amanhã, é agora — resume Ransolin.