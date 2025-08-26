De doce de leite alcoólico a salame com borda de pimenta preta: o que as agroindústrias do norte gaúcho vão levar para a Expointer

Agroindústria de Soledade viu a procura explodir ao vender doce de leite com raspas de limão na Expointer de 2024. Intenso Laticínios / Divulgação

Dos 456 empreendimentos que participarão do Pavilhão da Agricultura Familiar nesta Expointer, cerca de 160 (ou 34%) são da metade norte do Rio Grande do Sul — uma fatia que inclui as regiões de Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta e Santa Rosa (veja a lista completa dos participantes neste link).

A participação na feira é um dos pontos altos do ano para as agroindústrias gaúchas. Tanto que muitas criam produtos específicos para a feira que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

É o caso da Intenso Laticínios, agroindústria familiar de Soledade que desenvolveu um doce de leite alcoólico com licor de morango. A novidade (que não tem álcool suficiente para cair no teste do bafômetro) começou a ser desenvolvida em março deste ano para ser lançada durante a feira, junto com leite tipo A, o leite "puro", que só passa pelo processo de pasteurização, sem aditivos.

A empresa que completou três anos no domingo (24) tem a Expointer como principal vitrine para seus produtos. Na edição de 2024, viu a procura explodir ao vender na feira o doce de leite com raspas de limão — que, inclusive, virou o principal produto do catálogo.

— A partir daí muitas empresas nos procuraram para vender em mercados, lojas de produtos artesanais e empórios. Hoje vendemos do Rio Grande do Sul ao Paraná, e todos os dias nos procuram para levar ainda mais longe. Tanto que tivemos que aumentar a mão de obra na agroindústria: começamos com dois e hoje estamos em seis trabalhadores — contou a empreendedora Eloiza Debona.

Agroindústria de Não-Me-Toque vai levar 1,2 mil quilos de embutidos para a Expointer. Cristian Weber / Embutidos Weber

Quem também tem a Expointer como uma importante vitrine para os negócios é a Embutidos Weber, de Não-Me-Toque. Neste ano, o destaque é o salame com bordas de pimenta preta — uma especiaria que passa por processo de maturação de até 60 dias e cabe perfeitamente tanto em uma tábua de frios quanto no aperitivo com cerveja.

— Vamos levar 1,2 mil quilos de embutidos de todos os tipos para a Expointer porque realmente é uma grande oportunidade, não só de mostrar os nossos produtos, mas também o que é feito na nossa cidade e no interior do Estado. Vamos desde 2019 e até já ganhamos o melhor salame da feira — disse o empresário Cristian Weber.

Oportunidade para as cooperativas

Cooperfamília deve levar quatro toneladas de alimentos para a Expointer em 2025. Cooperfamília / Divulgação

Da região de Erechim, no Alto Uruguai, uma forte representante é a Cooperfamília, que levará produtos da agricultura familiar dos municípios de Erechim, Barão de Cotegipe, Sertão, Itatiba do Sul, Áurea, Ponte Preta e Paim Filho.

Esse é o segundo ano que a cooperativa participa tanto no Pavilhão da Agricultura Familiar, onde venderá queijos, embutidos, pães, cucas e salgados; quanto na Cozinha, com a venda de ala minuta (arroz, feijão, salada, chuleta, ovo frito e batata frita), além de porções de filé de tilápia, batata e pasteis — tudo produzido pelos cooperados da agricultura familiar.

Ao todo, 12 pessoas trabalharão nos estandes e cozinha pela cooperativa:

— Como muitos agricultores têm falta de mão de obra, ou seja, não podem deixar a agroindústria parada para participar da feira, nós organizamos a produção e levamos tudo para vender lá. No final, dividimos o valor entre todos — explicou o presidente da Cooperfamília, Isaías Wastchuk.

A organização vai levar duas toneladas de alimentos para serem vendidos no pavilhão e outras duas toneladas para a cozinha. A expectativa é faturar ao menos R$ 200 mil nos dois locais.

— A Expointer acaba se tornando uma porta para outros negócios. Vamos lá, mostramos o que a cooperativa tem e, além de alimentar, fazemos contatos para o futuro. Sem contar que ali é a cara da agricultura familiar da nossa região, é o que temos de melhor em qualidade e sabor.

Com o aumento no número de expositores (passou de 413 para 456), a Expointer espera aumentar o volume de vendas do Pavilhão da Agricultura Familiar neste ano. Em 2024, o espaço movimentou cerca de R$ 11 milhões.