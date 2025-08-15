Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Editora-assistente em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Alunos remunerados e investimento milionário: o que esperar da nova Escola da Construção Civil de Passo Fundo

Iniciativa da prefeitura e do Sinduscon busca qualificar pessoas para trabalhar em uma das áreas que mais emprega na cidade

