Alunos remunerados e investimento milionário: o que esperar da nova Escola da Construção Civil de Passo Fundo

Estrutura ficará em terreno de 5,2 mil metros quadrados no bairro Cidade Nova.

A preocupação com a escassez de mão de obra na construção civil de Passo Fundo é a principal razão para um investimento milionário que já tem terreno e aval político para sair do papel: a partir do próximo ano, o Sinduscon começa a erguer a Escola de Construção Civil — uma estrutura de 800 m² estimada em R$ 3 milhões para atrair e formar trabalhadores no setor.

O terreno de 5,2 mil metros quadrados fica no bairro Cidade Nova e foi doado pela prefeitura de Passo Fundo, em concessão de 20 anos. Em contrapartida, a entidade construirá uma escola de profissionalização. O projeto foi feito pelo Sinduscon e remetido à Secretaria Municipal de Obras para aprovação.

Hoje, a Escola de Construção Civil funciona em parceria com programas do Senai, mas sem sede própria. A iniciativa começou em fevereiro e oferece formação de pedreiros, carpinteiros, azulejistas, etc. Os cursos são gratuitos e o Sinduscon oferece vale-transporte e alimentação aos alunos.

A estrutura dos cursos começará a ser desenhada em 2026, junto à prefeitura, incorporadoras, empresários e instituições de ensino superior. A entidade cogita, inclusive, remunerar jovens para que participem das aulas.

Investimento em busca de pessoas

O aumento na demanda por mão de obra é um reflexo do crescimento da construção civil em Passo Fundo nos últimos anos. Hoje a cidade tem 103 empreendimentos em construção, um salto ante 2018, quando havia três.

Com menos profissionais e mais demanda, aqueles que estão no mercado tornam-se disputados — e, nesse caso, quem paga mais chora menos. A valorização dessa mão de obra aumentou o valor pago aos profissionais: um pedreiro pode receber uma média de R$ 250/dia. Dependendo, a remuneração fica de R$ 7 mil a R$ 10 mil mensais — bem acima da renda média da cidade, que é de 2,7 salários mínimos, segundo o IBGE.

Ainda assim, tem sido desafiador atrair trabalhadores:

— Eu acredito que a gente precisa fazer alguma coisa e essa escola talvez seja a grande sacada. Porque, se não tomarmos alguma atitude, vamos ter que importar trabalhadores e, aí sim, fica muito mais caro. Também não sabemos se vamos ter mão de obra disponível de fora. Por isso, temos que formar uma cultura de trabalho na nossa região — disse o presidente do Sinduscon Passo Fundo, Cristiano Basso.