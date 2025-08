Por que o Aeroporto de Passo Fundo não tem voos a Porto Alegre?

Segundo a Infraero, aeroporto local está apto a operar com voos comerciais regulares e decisão de novas linhas depende das empresas aéreas. Marco Favero / Agencia RBS

O investimento que deu outra cara e ampliou a estrutura do Aeroporto de Passo Fundo não foi suficiente para trazer o que ainda é sonho para muita gente: voos que liguem a cidade do norte gaúcho a Porto Alegre. Hoje, para chegar à Capital via voo comercial, é preciso viajar a São Paulo, embarcar em outra aeronave e então aterrissar em solo porto-alegrense.

O assunto chama a atenção: Pelotas, por exemplo, está a 260 quilômetros de Porto Alegre e tem voos diretos à capital. O mesmo acontece com Santa Maria, que fica a 290 quilômetros — a mesma distância que Passo Fundo de Porto Alegre. Outras cidades com ponte aérea do interior à capital gaúcha são Santo Ângelo (436km) e Uruguaiana (632km).

Pensando nisso, fui em busca dos motivos para a ausência de voos a Porto Alegre. Segundo a Infraero, atual administradora do terminal de Passo Fundo, o aeroporto local está apto a operar com voos comerciais regulares e mantém diálogo com as empresas aéreas para implementar novas linhas, mas tudo depende da estratégia comercial de cada companhia.

Questionadas, as três empresas que operam na cidade — Azul, Gol e Latam — disseram que avaliam as possibilidades de incremento na malha aérea, mas no momento não há previsão de voos entre as duas cidades.

Quem é o concorrente

Ainda que as posições das empresas digam pouca coisa, é possível ter uma ideia dos motivos para a inexistência de voos entre Passo Fundo e Porto Alegre. Um primeiro fator teria a ver com o transporte rodoviário.

Segundo o mestre e professor do curso de Ciências Aeronáuticas da PUCRS, Júlio Lima, as empresas aéreas trabalham com estudos constantes sobre a demanda dos passageiros e, na maioria dos casos, entendem que a aviação comercial é eficaz em percursos de 500 quilômetros ou mais. Dessa forma, o principal concorrente da aviação entre Passo Fundo e Porto Alegre vira o modal rodoviário.

— Nessa distância de Passo Fundo a Porto Alegre, é muito mais flexível e cômodo uma pessoa ir de ônibus ou com o próprio carro se comparar com o preço de uma passagem aérea nessa distância, por exemplo — disse o especialista à coluna.

São os estudos de demanda realizados pelas companhias que verificam se haverão, de fato, compradores de passagens suficientes para compensar a abertura de uma nova linha — o que parece não ser o caso. Outro desafio é a disponibilidade de aeronaves em meio à escassez global de motores e entregas atrasadas, que também limita a capacidade das companhias.

Depois da concorrência com o modal rodoviário, talvez o ponto de vista econômico esteja entre as explicações mais relevantes: Passo Fundo pode não ter voos diretos a Porto Alegre, mas diariamente saem aviões rumo a São Paulo, com desembarque em Campinas e Guarulhos.

— Isso mostra como a cidade, seus moradores e empresas, têm intercâmbio muito maior com São Paulo e o resto do país do que com a própria capital gaúcha. É uma questão de perfil econômico e social, e as empresas aéreas enxergam isso.