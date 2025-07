Marca da Virgínia Fonseca terá loja em shopping de Passo Fundo; saiba quando vai abrir

A marca WePink , da influenciadora Virgínia Fonseca e empresária Samara Pink, vai abrir uma loja no Passo Fundo Shopping . A inauguração está prevista para 8 de agosto , com quiosque em local a ser definido.

Essa é a segunda loja WePink no interior do RS, depois de Caxias do Sul. A marca tem outras três lojas no Estado, em Porto Alegre e Canoas.