Cooperativa de Lagoa Vermelha cria selo para vender a carne da Capital Nacional do Churrasco

Marca "Capital do Churrasco" quer sedimentar a qualidade do prato típico de Lagoa Vermelha para o Brasil. Carne Capital do Churrasco / Divulgação

Uma cooperativa de produtores rurais de Lagoa Vermelha, no norte gaúcho, apostou no selo de Capital Nacional do Churrasco para abrir espaço e lucrar mais no mercado de cortes de carne.

O município de 28 mil habitantes recebeu o título em 2021, em homenagem ao prato típico feito com espeto de pau e cortes tradicionais — e que é realmente diferenciado naquela região.

A ideia veio em 2020, quando cerca de 20 pecuaristas de Lagoa Vermelha identificaram que a carne que produziam tinha a qualidade daquelas encontradas nos Campos de Cima da Serra, mas o preço seguia a média estadual.

Os produtores, então, buscaram recursos para construir uma agroindústria através da prefeitura de Lagoa Vermelha, e a estrutura foi inaugurada no fim de 2024. De lá para cá, o negócio tem vendido com selo municipal, mas logo quer expandir para outras cidades gaúchas e também do território nacional.

— O diferencial da cooperativa é a rastreabilidade do gado: sabemos de onde ele vem e como se alimenta, em especial com as pastagens dos campos de cima da Serra, o que valoriza esse tipo de produto — disse Alisson Hoffmann, presidente do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha e diretor da Cooperativa de Carnes Lagoense.

Entre os produtos estão cortes tradicionais, como costela e filé, e outros especiais, como parilla, linguiça campeira e o mais famoso, chapéu de bispo, corte de alcatra e maminha. O processo é quase todo desenvolvido pela própria cooperativa, exceto o abate, realizado por um frigorífico terceirizado.

O principal corte do churrasco de Lagoa Vermelha é o "chapéu de bispo". Cristiano Junkherr / Agencia RBS

Com cinco funcionários e apenas dois pontos de venda em Lagoa Vermelha, a expectativa de vendas da cooperativa é de R$ 150 mil por mês. Até o fim do ano, os produtores querem conquistar o selo Sisbe, para vender em todo o Brasil.

— É um passo maior: temos capacidade de abater até 10 bois por semana, enquanto hoje fica na média de três. Mas queremos, sim, levar os cortes da Capital Nacional do Churrasco para todo o país — concluiu Alisson.