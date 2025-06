Safra da soja decepciona e Passo Fundo desce no ranking das cidades gaúchas que mais exportam

Produção de soja em 2025 não cumpriu as expectativas e terminou com quebra de 35%. Jeff Botega / Agencia RBS

Passo Fundo deixou o segundo lugar da lista das cidades gaúchas que mais exportam. Nos dados de janeiro a maio de 2025 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o município aparece em terceiro lugar.

Quem subiu no ranking e assumiu a vice-liderança foi Santa Cruz do Sul. Os números chamam a atenção:

De janeiro a maio deste ano, as exportações negociadas em Santa Cruz do Sul renderam 22% a mais do que as que saíram de Passo Fundo. A diferença foi de US$ 104,7 milhões

No mesmo período do ano passado, a diferença em exportações entre as duas cidades não chegou a 1%. À época, Passo Fundo exportou US$ 4,7 milhões a mais que a cidade do Vale do Rio Pardo.

O passo atrás no ranking em 2025 tem a ver com o impacto climático sobre a agricultora e, sobretudo, a soja, commodity que representa mais de 40% das exportações negociadas em Passo Fundo.

Nesta safra, a região de Passo Fundo produziu, em média, 40 sacas por hectare, 35% a menos que o esperado. O cenário não se restringe ao norte gaúcho: a colheita do Rio Grande do Sul como um todo foi 27,4% inferior a do ano passado. Outros fatores têm a ver com o atraso na colheita e gargalos na logística.

Do lado de lá, Santa Cruz do Sul se beneficia da indústria fumageira, que exporta em grande quantidade logo no início do ano.

— É uma cadeia mais estável, integrada e com prazos de embarque mais previsíveis. Além disso, a cidade tem uma pauta de exportação diversificada, o que garante um desempenho menos sujeito às oscilações do agro — explicou a economista e professora do Mestrado em Administração da Atitus Educação, Giana Mores.

É possível recuperar a posição?

Segundo a economista, o segundo semestre costuma ser mais forte para as exportações de soja e derivados estocados, o que abre espaço para otimismo às vendas externas de Passo Fundo e região:

— Se o clima colaborar e a logística rodar bem, Passo Fundo pode sim reconquistar o segundo lugar, mas vai depender de como a safra se comporta até o final do ano.