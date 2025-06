O que deve mudar no Aeroporto de Passo Fundo depois da nova concessão

Ampliação e reforma do terminal de passageiros estão entre as prioridades para a nova gestão do aeroporto de Passo Fundo.

Com o edital publicado na terça-feira (24) e leilão agendado para setembro, o governo do Rio Grande do Sul espera que a empresa vencedora assuma os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo já no próximo ano. Até lá, a administração dos terminais segue com a Infraero.