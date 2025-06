Empresa de pão de alho criada em Passo Fundo investe R$ 2 milhões de olho no mercado nacional e no exterior

Pão de alho tem receita inspirada nas refeições feitas por Bento Rocha, avô do fundador. Arquivo pessoal / Divulgação

Foi inspirado na receita de pão de alho do avô que Sandro da Rocha Santo criou o Pãozinño São Bento, ao lado da esposa Daniela Matté, ainda durante a pandemia. O negócio nasceu na cozinha de casa, em Passo Fundo, e foi a alternativa para driblar o desemprego naqueles primeiros e conturbados meses de covid-19.

Cinco anos depois, o pão de alho ganhou fama: passou da cozinha para a garagem, e em seguida para um estabelecimento próprio. Nos próximos meses, se prepara para operar em um pavilhão de 890m² no bairro Integração, em Passo Fundo. O investimento, de R$ 2 milhões, inaugura uma nova fase da empresa, que busca ampliar a linha de produção e já está de olho no mercado internacional.

— Esse pão de alho o meu avô Bento Rocha fazia, lá em Alegrete. Quando vim para Passo Fundo, há 25 anos, passei a reproduzir a receita para os amigos e todo mundo elogiava e dizia para eu vender. Só que eu trabalhava em uma multinacional e empreender nunca foi uma opção de verdade. Até que veio a pandemia, fui desligado do trabalho e pensei: será que está na hora do pão de alho? — conta, bem-humorado.

Foi aí que ele e a esposa colocaram o plano de negócio em prática e, cerca de 30 dias depois, o pão de alho já era vendido em quatro mercados da cidade. Um ano depois, também passou a ser vendido pela Comercial Zaffari e Stok Center — um salto importante uma vez que as redes estão em diversas cidades do RS.

Hoje a empresa está em cerca de 1,5 mil pontos de venda em 40 cidades e produz 1,5 mil pães de alho por dia. Tudo é artesanal — a única tecnologia é um cortador e ralador automatizado de queijo. Trabalham seis pessoas, incluindo Sandro, Daniela e o filho Guilherme, de 25 anos.

Na nova estrutura, o objetivo a curto prazo é ampliar a produção para 15 mil pães de alho por dia e formalizar ao menos 15 empregos diretos. Isso porque os pães, que hoje são comprados de uma padaria, passarão a ser produzidos pela própria empresa, por exemplo.

Próximos passos

Com a ampliação do negócio, o pão de alho artesanal continuará existindo, mas a empresa também vai lançar uma versão industrializada para competir com as demais marcas do mercado.

O pavilhão está 90% pronto e deve começar a funcionar entre julho e agosto. A partir daí, começam as negociações com outras grandes redes, como Bourbon, Pão de Açúcar e Carrefour, além do mercado internacional — em especial estabelecimentos do Uruguai.

As perspectivas de vendas dão otimistas: a ideia é que, em 12 meses, o faturamento da empresa beire R$ 1 milhão por mês. O crescimento é expressivo: hoje o negócio fatura cerca de R$ 180 mil.

— Sabemos que milhões de famílias fazem o seu pão de alho todo o fim de semana, mas o São Bento é o primeiro artesanal comercializado no Brasil. No caso, somos mais uma família que, mesmo com dificuldades, se reinventou e deu certo — celebrou o fundador.