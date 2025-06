Edital para escolher nova empresa que ocupará a antiga área da Manitowoc deve sair no segundo semestre

Com 45 hectares e alvo de imbróglio jurídico de quase 10 anos , a área será destinada a empresa que atue na indústria ou logística. Após decisão judicial, o Município de Passo Fundo detém a posse e propriedade plena do espaço.

No momento, a Caixa Econômica Federal faz a avaliação do custo da área. A expectativa é que a conclusão do estudo saia até o fim de julho. A informação estará no termo de referência e estrutura do edital, que são construídos pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Administração, além da Procuradoria-Geral do Município.