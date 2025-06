Como ficam os preços da gasolina em Passo Fundo depois da redução nas distribuidoras

Tendência é que os preços permaneçam no mesmo patamar até o fim da semana.

A redução de R$ 0,17 no preço da gasolina às distribuidoras não deve interferir no valor cobrado em Passo Fundo — ao menos não imediatamente. Hoje o litro da gasolina comum custa, em média, R$ 6,35 .

Levantamento da coluna em 10 postos de combustíveis da cidade mostrou que a tendência é que os preços permaneçam no mesmo patamar nesta semana, mesmo depois do anúncio da Petrobras.

Pode haver alguma redução, estimada em R$ 0,10, a partir da próxima segunda-feira (9) , a partir da nova carga de combustível que chega para reabastecer os postos. No RS, a média do preço da gasolina deve ficar em R$ 6,04 — se repassada a diminuição e se não ocorrerem outras influências, conforme a coluna de Giane Guerra .

O motivo para a manutenção dos preços, segundo o presidente da Sulpetro, entidade que representa os donos de redes e postos de combustíveis, João Carlos Dal'Aqua, tem a ver com o preço praticado antes do anúncio da Petrobras :

— O Rio Grande do Sul já tem preços médios mais baixos que no Paraná e Santa Catarina. Quando a Petrobras anunciou a redução nas distribuidoras, isso reverteria para R$ 0,10 a R$ 0,12 de redução nos postos, o que é já é praticado em muitos casos pela própria competição do mercado.