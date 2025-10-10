Julia Possa

Julia Possa

Jornalista formada pela UPF, especialista em Relações Internacionais e mestre em Letras/Linguística. Chefe de reportagem em GZH Passo Fundo. Aqui, escreve sobre negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento de Passo Fundo e da Região Norte.

Norte do RS
Notícia

Com unidade em Passo Fundo, TOTVS planeja expansão pelo Interior do RS: "Região estratégica", diz diretora

Unidade no norte gaúcho inaugurou em abril deste ano e é a terceira do Estado, depois de Caxias do Sul e Porto Alegre

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS