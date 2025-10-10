Com unidade em Passo Fundo, TOTVS planeja expansão pelo Interior do RS: "Região estratégica", diz diretora

Empresa trabalha com a construção de softwares para negócios em 12 segmentos. TOTVS / Divulgação

Uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, a TOTVS vê o Interior gaúcho como uma região estratégica para sua expansão. O posicionamento é de Fernanda Zago, diretora à frente da companhia no RS. Com mais de 70 mil clientes, a empresa investiu R$ 3 bilhões em tecnologia para diversos segmentos, do agro à saúde, desde 2020.

Segundo a diretora, a escolha por abrir um escritório em Passo Fundo tem a ver com um movimento estratégico. Até junho de 2023, a empresa tinha uma única franquia no Rio Grande do Sul. Pouco depois, comprou a franqueada e a transformou em unidade própria, de olho no potencial do Estado para o negócio.

— Se comparar uma franquia com uma corporação, o pulmão para investimento (da corporação) é muito maior. Observamos que o RS é muito grande, tem muito potencial e há gargalos de logística, por isso pensamos em formas de avançar mais dentro do Estado — disse a diretora.

A unidade de Passo Fundo abriu em abril deste ano e é a segunda do Interior, só depois de Caxias do Sul e Porto Alegre. O escritório, que fica no Hub Aliança, inclui seis executivos distribuídos pela região e um time de 50 pessoas que movimenta uma série de projetos de tecnologia.

Além disso, há escritórios em Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Panambi — e contando. A empresa tem planos de avançar no Interior gaúcho a partir de um olhar sobre o potencial das regiões além da Região Metropolitana e Serra.

— Pelo menos 25% do PIB do RS vem do agronegócio. Quando temos uma safra prejudicada, o efeito no PIB é direto. Como o agronegócio está no Interior, nada mais justo que estar presente nessas regiões e trabalhar para desenvolvê-las também. Apesar de ainda estarmos em processo de consolidação, já valeu o investimento e a ideia é crescer ainda mais — pontuou.

A empresa com sede em São Paulo (SP) foi criada em 1983, então sob o nome de Microsiga. Hoje trabalha com a construção de softwares de gestão, serviços financeiros e soluções de crescimento para negócios em 12 segmentos da economia.