Madero e Jerônimo: restaurante de Passo Fundo entra na lista dos 80 do país com marcas integradas

Desde o começo de abril , o contêiner que fica entre as ruas Fagundes dos Reis e General Canabarro, em Passo Fundo, tem uma nova fachada: Madero e Jeronimo estreiam a nova fase do restaurante nacional na cidade.

A união das duas marcas do Grupo Madero, fundada pelo chef paranaense Junior Durski , deve ser vista nos restaurantes da empresa de todo o país. Segundo o COO, Rafael Mello, o objetivo é " otimizar custos e ampliar a oferta de produtos nas unidades".

Na prática, o cardápio que antes oferecia os pratos do Madero agora traz também os smash burgers do Jeronimo, que costumam ser mais baratos que os da marca irmã.

O modelo que combina os cardápios das duas marcas começou a ser testado em São Paulo e, segundo a empresa, contribuiu para ampliar o faturamento em até 63%. O lucro líquido da empresa saltou de R$ 2,8 milhões, no primeiro trimestre do ano passado, para R$ 53,2 milhões, no mesmo período deste ano.