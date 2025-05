Orçamento de Passo Fundo deve chegar a R$ 1,4 bilhão em 2026

Setores aquecidos, construção civil e serviços puxam os números do orçamento público de Passo Fundo.

Em 2026, a receita orçamentária consolidada de Passo Fundo deve se aproximar de R$ 1,4 bilhão — o maior índice da história do município. A projeção é do economista Julcemar Zilli, a pedido da coluna, e leva em conta o contexto financeiro e o crescimento do orçamento municipal nos últimos 20 anos.