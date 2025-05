Liderada por mulheres e espalhada pelo interior, escola de inglês fica entre as melhores franquias do Brasil

Franquia de escolas de inglês Hey Peppers! tem 33 unidades no RS, SC e PR. Hey Peppers! / Divulgação

Uma franquia de escolas de inglês totalmente liderada por mulheres e que nasceu (e cresceu) no interior do Rio Grande do Sul: essa é a HeyPeppers!, empresa que fatura até R$ 9 milhões por ano e está na lista das melhores franquias do Brasil.

A instituição recebeu o selo de excelência da Associação Brasileira de Franchising (ABF) em abril. Ficou na classificação sênior, destinado a redes com no mínimo 15 franqueados, 30 operações e cinco anos no mercado.

O selo é concedido a partir de avaliação da consultora independente Nielsen. Essa é a segunda vez que a empresa recebe o reconhecimento.

Leia Mais Como uma empresa que começou como locadora de VHS se transformou em uma das maiores distribuidoras de livros do Brasil

A história da HeyPeppers! chama a atenção pela resiliência. A escola nasceu em 2013 e virou franquia em 2014, depois que uma pessoa viu a marca e pediu para reproduzir o conceito em outra cidade.

— Não éramos (franquia) e fomos aprendendo a ser. Até 2019 abrimos várias unidades, a maioria de ex-alunos ou ex-colaboradores. O crescimento foi orgânico — lembra a fundadora, Bianca Dewes, que começou a trajetória profissional como professora de inglês.

Na pandemia veio o baque: a recessão, incertezas e as fronteiras fechadas por causa do vírus afastaram o público da escola e a empresa reduziu 50%. O negócio só voltou a crescer a partir de 2023, com mais solidez em 2024. Hoje são cerca de 3 mil alunos, o mesmo que havia antes da covid-19.

— Nesse período nos reorganizamos e nos tornamos uma escola de habilidades, onde, além do inglês, ensinamos sobre finanças e tecnologia, por exemplo, com muitos dos cursos bilíngues. Também abrimos o leque de intercâmbios, que se tornaram uma demanda reprimida depois da pandemia — explicou a empreendedora.

Hoje a empresa tem 33 franqueados nos três estados do sul do Brasil — uma no Paraná, três em Santa Catarina e as demais no Rio Grande do Sul, sobretudo nas regiões Norte e Noroeste. Há previsão de abrir mais unidades ao longo do ano, sendo a maioria em cidades do interior:

— Vemos que existe muito espaço para expandir. Hoje menos de 10% da população brasileira fala inglês fluentemente e entendemos que falar outra língua traz liberdade e, mais que isso, é uma habilidade necessária — pontuou a empresária.