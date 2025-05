Empresa cria bairro só de funcionários para atrair e reter mão de obra

A empresa Indutar , fabricante de máquinas agrícolas de Ibirubá , no noroeste gaúcho, comprou 8 hectares para transformar em loteamento exclusivo aos funcionários . A iniciativa, segundo a companhia, é fortalecer o vínculo e enfrentar a escassez de mão de obra no setor industrial.

A iniciativa será chamada de Residencial Parque dos Sonhos e fica a cerca de 1 quilômetro da empresa, às margens da RS-223. Ao todo, cerca de 120 terrenos devem ser vendidos a preço de custo e com condições especiais aos cerca de 500 trabalhadores . Os critérios para a distribuição dos lotes ainda não foram estabelecidos.

— Com base nisso, a empresa cria políticas e incentivos para fidelizar a mão de obra, uma vez que o setor metal mecânico precisa muito de trabalhadores qualificados. Hoje é um desafio equilibrar a demanda com a disponibilidade dos profissionais no mercado — disse Gustavo Stolte, relações públicas da Indutar.