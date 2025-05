Acordo entre empresa gaúcha e Reino Unido cria o primeiro e-commerce entre governos e startups

Plataforma Govtech Place já está no ar.

O acordo de cooperação assinado pela empresa gaúcha GovTech Lab e o governo do Reino Unido vai possibilitar a criação da primeira plataforma e-commerce entre governos e startups . A iniciativa será lançada oficialmente nesta sexta-feira (30), às 9h, durante o GovTech Summit, em Porto Alegre.

O espaço deve servir como vitrine para os negócios emergentes oferecerem seus produtos a governos, que são compradores importantes no cenário econômico — as compras públicas representam 12,5% do PIB brasileiro.