Por que Soledade virou um dos maiores polos de pedras preciosas do mundo

Das quase 19,5 toneladas de pedras preciosas exportadas pelo Rio Grande do Sul no ano passado, 12,3 toneladas (ou 63%) saíram de Soledade, município de quase 30 mil habitantes do norte gaúcho. O total exportado mobilizou US$ 61,8 milhões, quase R$ 351 milhões no câmbio atual, e manteve a cidade como um dos polos de pedras preciosas do mundo — mesmo que em Soledade já não opere quase nenhum garimpo.