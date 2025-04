Plataforma de Passo Fundo que facilita transações imobiliárias será apresentada no South Summit

A jornalista Cintia Furlani colabora com a colunista Julia Possa, titular deste espaço.

Um dos maiores eventos de inovação da América Latina começou nesta quarta-feira (9) em Porto Alegre. É South Summit Brazil 2025 , que reúne os projetos mais promissores do mercado e um deles é de Passo Fundo.

A AlugaMais é a única representante da cidade entre as 50 finalistas da Startup Competition. A startup leva ao evento soluções tecnológicas para o setor imobiliário .

A plataforma como é conhecida atualmente foi lançada em 2021, após alguns anos de testes. Hoje, menos de quatro anos depois, a AlugaMais atende mais de 2,8 mil clientes em todo o Brasil , e já auxiliou no fechamento de mais de R$ 63 milhões em aluguéis. De 2023 a 2024 a empresa acumulou um crescimento de 85% .

Na prática, a plataforma simplifica e agiliza os processos e transações do setor.

Ela conta que a ideia se firmou durante a pandemia de Covid-19 e hoje, com sede em Passo Fundo e em São Paulo, a empresa tem atuação nacional. A aposta é na expansão de produtos financeiros. É isso que também será apresentado no South Summit.

— Para 2026 queremos nos posicionar como um 'banco' para as imobiliárias. A ideia é oferecer soluções de crédito, antecipação, repasse e cobrança de aluguel, assim como consórcios e financiamentos para as empresas do setor. Esperamos que até o final deste ano possamos estar como referência — finalizou Danielle.