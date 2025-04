Empresa de Tapejara investe R$ 300 milhões em fábrica de fertilizante e nova esmagadora de grãos 

Canteiro de obras da nova unidade de beneficiamento de grãos da Agrodanieli, em Tapejara, no norte gaúcho.

Prestes a completar 35 anos, a Agrodanieli, de Tapejara , no norte gaúcho, entrou em nova fase em 2025: está ampliando a fábrica de fertilizantes e construindo uma nova indústria de beneficiamento de grãos — investimentos que, juntos, somam R$ 300 milhões .

As iniciativas vêm na esteira da venda do último dos três frigoríficos que ainda pertenciam à empresa, em Vila Lângaro. A unidade foi comprada pela Santa Clara, que assume as operações a partir de 2 de maio.