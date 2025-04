Como (e por que) Passo Fundo e região podem se favorecer na guerra tributária dos Estados Unidos

A guerra tarifária dos Estados Unidos com o resto do mundo respinga em Passo Fundo e região com certo otimismo — em especial nesta segunda-feira (14), quando entra em vigor a Lei da Reciprocidade Comercial brasileira .

Ainda que o Brasil tenha se esquivado de medidas mais duras do presidente Donald Trump , ainda terá que pagar 10% sobre todos os produtos exportados ao mercado norte-americano. Com a lei que passa a vigorar hoje, a resposta brasileira torna-se igual às tomadas por Washington DC .

O comércio exterior é incerto e as peças do jogo podem mudar rapidamente, mas, até agora, a sensação geral está afinada com o jornal britânico Financial Times, que classificou a disputa tarifária entre EUA e China como uma "benção" para o Brasil — e, nesse caso, também para Passo Fundo e entorno.